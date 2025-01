Sparta Praga-Inter: la situazione, le ultimissime e dove vederla in TV

Nerazzurri a caccia del pass per la qualificazione diretta agli ottavi. Simone Inzaghi da fiducia a questo undici titolare. Le info e la copertura televisiva.

Sparta Praga-Inter: Dove vederla in TV e streaming

Stasera, mercoledì 22 gennaio 2025, l’Inter scende in campo contro lo Sparta Praga in una sfida decisiva per il passaggio agli ottavi di Champions League.

La partita, che si giocherà alle 21 presso l’Epet Arena di Praga, è cruciale per la squadra di Simone Inzaghi, che con una vittoria potrebbe ottenere la qualificazione diretta.

Scenari Champions

L’Inter arriva a questa partita con 13 punti in classifica, saldamente nelle prime otto del girone, e ha la possibilità di chiudere la fase a gironi con una qualificazione diretta agli ottavi, evitando così i rischiosi playoff. Con 4 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta, subita contro il Leverkusen, i nerazzurri sono in buona posizione per centrare il loro obiettivo. Lo Sparta Praga, al contrario, è vicino all’eliminazione, con solo 4 punti e un percorso decisamente più difficile.

I probabili undici

Simone Inzaghi si prepara a schierare la sua formazione migliore, nonostante alcune assenze importanti. Il faro di centrocampo Hakan Calhanoglu è fuori, mentre Mkhitaryan partirà dalla panchina. In attacco, Thuram, che ha recuperato dopo un infortunio, affiancherà Lautaro Martinez. In difesa, ballottaggio tra De Vrij e Acerbi, con il primo leggermente favorito. Il modulo dell’Inter sarà il 3-5-2, con Sommer in porta e Dumfries e Dimarco sugli esterni. Lo Sparta Praga, allenato da Lars Friis, scenderà in campo con un 3-5-2, cercando di dare del filo da torcere ai nerazzurri.

Copertura TV

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, sia in TV che in streaming. Per seguirla in TV, basterà sintonizzarsi su Sky Sport 1 o Sky Sport 252, mentre per lo streaming sarà possibile utilizzare l’app SkyGo o acquistare l’evento su NOW. Calcio di inizio alle ore 21; arbitrerà lo spagnolo Hernandez.

