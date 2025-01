Inter, il futuro passa per Praga. Grossa occasione per entrare nel G8

I nerazzurri, complici anche alcuni risultati positivi della giornata di ieri, non possono farsi sfuggire i tre punti nella trasferta di questa sera a Praga. Le ultimissime.

Quattro punti. Questo è ciò che serve all’Inter per conquistare il passaggio diretto agli ottavi di Champions League. Il primo o i primi tre di questi punti possono arrivare questa sera a Praga, contro lo Sparta.

Un pareggio o una vittoria consentirebbero ai nerazzurri di gestire meglio la situazione nella partita finale a San Siro contro il Monaco. Il bottino pieno contro i cechi, a soli quattro punti nel girone, permetterebbe di affrontare l’ultima giornata con maggiore serenità, evitando i temuti playoff che potrebbero pesare sul cammino in campionato a febbraio .

Thula da esportazione

Simone Inzaghi punta sulla coppia d’attacco dello scudetto 2024, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, per superare lo scoglio Sparta Praga. Nonostante la buona forma di Lautaro in campionato, con 3 gol nelle ultime 4 partite, in Champions League i due sono ancora lontani dai numeri da loro attesi, con soli due gol segnati. Il capitano nerazzurro ha trovato la rete solo una volta in sei partite europee, ma stasera contro i cechi potrebbe essere la volta buona per scatenarsi. La coppia, che ha dimostrato di saper combinare bene in Serie A, dovrà farsi valere anche in Europa per dare una spinta decisiva alla qualificazione.

Rischio ceco

Lo Sparta Praga, già con un piede fuori dalla competizione, è reduce da quattro sconfitte consecutive in Champions. Nonostante le difficoltà, i cechi possono contare sul potente centravanti nigeriano Victor Olatunji, autore di due gol in questa edizione del torneo. L’Inter dovrà prestare particolare attenzione a questo attaccante, fisicamente imponente. La difesa nerazzurra avrà il compito di neutralizzare le sue incursioni, mentre l’ambiente caldo del tifo di Praga cercherà di dare una spinta alla squadra di casa.

Obbiettivo Champions

Se il passaggio agli ottavi è il primo obiettivo, l’Inter guarda anche oltre, alla fase ad eliminazione diretta. Nonostante la concorrenza agguerrita, con grandi squadre come Real Madrid e Manchester City che lottano per evitare i playoff, i nerazzurri si presentano come una squadra matura, pronta a sfruttare ogni opportunità. Il problema, però, resta la mancanza di una valida alternativa dietro Lautaro e Thuram. Se giocatori come Mehdi Taremi, in cerca di riscatto in Europa, dovessero ritrovare la forma, l’Inter potrebbe davvero diventare una seria contendente nella massima competizione europea per Club.

