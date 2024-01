Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi rivela che l’avventura in nerazzurro gli ha fatto dimenticare vecchie voglie di andare in altre squadre.

Davide Frattesi ha ammesso a Rivista Undici di trovarsi benissimo all’Inter nonostante il minutaggio ridotto; ecco le sue parole. “Tante squadre su di me d’estate? Ma io avevo già deciso e credo che l’Inter sia stata la migliore decisione che potessi prendere. Ho trovato un bel gruppo e questo mi aiuta molto e poi se ho scelto questa squadra è per il modo di giocare, un modo che valorizza il mio ruolo“.

Su sé stesso

“Sono ambizioso, provo a migliorarmi e a giocare confrontandomi con chi è più forte di me. La convinzione di voler arrivare all’Inter, restarci, è talmente grande che mi porta a raggiungere quello che è il livello di questa squadra. Sento di essere cresciuto. San Siro ti mette pressione e ti dà responsabilità, ti rende anche più consapevole di quello che puoi fare in campo e adesso voglio aggiungere qualche altro gol e qualche assist per poter dire di essere arrivato a dare il 100%“.

Davide Frattesi

La soddisfazione

“In passato avevo certe squadre in cui sognavo di giocare, certi campionati con cui desideravo misurarmi… Prima di arrivare all’Inter esistevano questi pensieri, ma ora non più. Non mi aspettavo di trovarmi così bene qui, in campo e fuori dal campo. Il gruppo è straordinario, i tifosi spettacolari. E i risultati stanno arrivando, le cose stanno andando benissimo“.

Sui compagni di reparto

“Barella e Mkhitaryan sono due esempi, da Miki si può prendere spunto per tutta l’esperienza che ha. Se siamo i più forti in Serie A? Vediamo a maggio. Non vedo una squadra che ammazza il campionato come il Napoli la scorsa stagione, ci sono tre quattro squadre sullo stesso piano a giocarsela. Poi conta anche la profondità della rosa“.

