Il Fenerbahce ha chiuso l’operazione di calciomercato per l’arrivo di Leonardo Bonucci dall’Union Berlino. I dettagli

Secondo quanto riportato da SportMediaset, sarebbe tutto fatto per il passaggio di Leonardo Bonucci al Fenerbahce. L’ex Juve sta infatti risolvendo in queste ore il contratto che lo lega all’Union Berlino e già domani dovrebbe volare in Turchia per sostenere le visite mediche e firmare con il suo nuovo club.

Decisivo nell’operazione Edin Dzeko che ha convinto il difensore ad accettare il Fenerbahce. Bonucci guadagnerà uno stipendio importante da 2,8 milioni per sei mesi.

