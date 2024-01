Le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, sul derby di Coppa Italia contro la Roma. Tutti i dettagli

Claudio Lotito ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione dei 124 anni della Lazio.

LE PAROLE – «Noi stiamo dimostrando di voler rappresentare il presente e il futuro, dare testimonianza ai padri fondatori di non aver dimenticato quei valori che hanno portato a questa scelta e hanno reso la Lazio la Prima Squadra della Capitale. Anche per quelle persone che hanno dato contributo anche fisico, come nella Prima Guerra Mondiale offrendo il proprio sangue e rendendo questa squadra simbolo civile. Una posizione che rivendichiamo con orgoglio e anche grazie al supporto dei nostri tifosi porteremo avanti nel tempo. Il derby è un campionato del campionato. La supremazia è legata ai fatti, ai risultati. E’ un appuntamento importante in cui i nostri tifosi devono essere il nostro dodicesimo uomo in campo. Dobbiamo credere nella forza di un gruppo forte tecnicamente e di collettivo ma che deve trovare corrispondenza sul campo e solo con i nostri tifosi il singolo potrà mettere a disposizione della squadra il proprio valore e dare gioia ai tifosi».

