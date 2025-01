Frattesi: il Napoli fa sul serio e prepara l’offerta milionaria

Il club campano si prepara a formulare una proposta sorprendente in arrivo. Basterà per strappare il centrocampista ai nerazzurri?

Il futuro di Davide Frattesi si mostra ricco di rumors: Il Mattino propone una nuova visione della vicenda.

Ultimamente, il calciatore ha attirato le attenzioni non solo della Roma ma anche del Napoli, rivelando così la possibilità di uno spostamento che potrebbe rinforzare significativamente la squadra scelta.

La situazione

Frattesi, che in passato ha indossato la maglia del Sassuolo prima di approdare all’Inter, si trova a desiderare un ruolo più importante in campo, un desiderio che Simone Inzaghi, attuale tecnico nerazzurro, sembra non essere in grado di soddisfare pienamente.

Interesse crescente

In questo contesto, il Napoli emerge come un potenziale nuovo inizio per il centrocampista, con il club partenopeo che, secondo quanto riportato da Il Mattino, si mostra incline a considerare l’acquisto del giocatore.

La proposta

La strategia economica adottata dal direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, mira a rendere più appetibile l’acquisto di Frattesi, affrontando l’ostacolo dei 50 milioni di euro richiesti dall’Inter per il cartellino del giocatore. La proposta avanzata si struttura attorno a una formula di prestito con successivo obbligo di riscatto, diluendo il pagamento in un arco biennale.

Prospettive future

Sebbene la trattativa attuale possa incontrare delle difficoltà nel raggiungere immediatamente una conclusione soddisfacente, non si esclude che il Napoli possa rinnovare il suo interesse e le sue offerte per Frattesi nella prossima sessione estiva di mercato.

