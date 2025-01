Senza Calhanoglu, l’Inter ha ancora la forza di risorgere? Inzaghi riflette in vista di Venezia

Il tecnico nerazzurro riflette su chi schierare nel delicato ruolo di regista nella prossima partita.

L’Inter si prepara a scendere in campo contro il Venezia con l’ambizione di riscattarsi dopo una sonora sconfitta.

Simone Inzaghi e la squadra guardano avanti, pur dovendo affrontare l’assenza significativa di Hakan Calhanoglu, elemento centrale nella strategia di gioco dell’Inter, costretto ai box a causa di un infortunio muscolare.

In cerca di riscatto

Dopo il duro colpo ricevuto nella finale della Supercoppa, che ha visto l’Inter sconfitta dal Milan, la squadra è chiamata a dimostrare a Venezia la propria capacità di superare il momento difficile e di riprendere un percorso vincente in campionato.

L’assenza

Inzaghi dovrà inventarsi una soluzione per la mancanza di Hakan Calhanoglu, il cui contributo si è rivelato determinante nelle strategie di gioco dell’Inter. La diagnosi di un infortunio agli adduttori durante la recente competizione ha reso necessario un periodo di riposo per il giocatore, privando la squadra di una preziosa risorsa in campo anche se in teoria potrebbe farcela addirittura ad andare in panchina. La sfida diventa quindi doppia: oltre a dover conquistare i tre punti, l’Inter deve riuscire a dimostrare che può essere competitiva anche senza uno dei suoi pezzi da novanta.

Possibili alternative

In vista della partita contro il Venezia, l’Inter esplora soluzioni alternative per colmare l’assenza di Calhanoglu. Come riporta la Gazzetta dello Sport, le critiche non hanno scalfito la fiducia in Asllani, che potrebbe avere una nuova opportunità di partire titolare, seppur le prestazioni passate abbiano sollevato dubbi sulla sua capacità di sostituire adeguatamente Calhanoglu. Allo stesso tempo, si apre lo scenario dell’utilizzo di Piotr Zielinski in un ruolo più centrale, sfruttando la sua esperienza in posizioni simili con la nazionale.

