Rientri cruciali e incertezze fisiche: l’Inter è pronta per la sfida di Venezia?

I nerazzurri sono tornati oggi ad allenarsi dopo due giorni di riposo concessi dal tecnico in seguito alla cocente sconfitta col Milan.

Nel cuore della preparazione dell’Inter per l’imminente sfida contro il Venezia, emergono notizie sostanziali riguardanti la condizione fisica dei giocatori, desunte dalle ultime sessioni di allenamento.

La conferma del rientro in campo di due figure cruciali della squadra rappresenta un segnale positivo per i tifosi e lo staff tecnico, evidenziando un progresso notevole verso il recupero fisico ottimale in vista dei prossimi impegni.

La situazione degli infortunati

Sky Sport ha rivelato com’è andato l’allenamento di oggi. La lista degli infortunati rivela che la squadra deve ancora fare i conti con alcuni elementi chiave ai box. Quattro giocatori rientrano in questa condizione: Joaquin Correa, Hakan Calhanoglu, Francesco Acerbi e Yann Bisseck si sono allenati a parte oggi ma solo 2 sono sicuri di saltare il prossimo match. Per Correa, infatti, il ritorno è previsto in occasione della partita contro il Bologna. Acerbi è segnalato in una fase avanzata del suo recupero, e potrebbe tornare in gruppo nella prossima settimana.

In bilico

Per Calhanoglu sussiste la possibilità, benché incerta, di far parte della lista dei convocati per la gara contro il Venezia. Per quanto riguarda Bisseck, le sue condizioni sono sotto osservazione a seguito delle sue sensazioni di essere affaticato: va segnalato però che per il momento non sono stati pianificati esami specifici.

Rientri significativi in squadra

L’Inter accoglie con entusiasmo il ritorno di Benjamin Pavard e Marcus Thuram che hanno partecipato attivamente all’ultimo allenamento. La loro presenza in in gruppo è un indicatore della ripresa della loro condizione fisica, elemento che gioca a favore della squadra in preparazione al confronto con il Venezia.

