Dopo il goal annullato giovedì scorso, Davide Frattesi oggi pomeriggio è riuscito a trovare effettivamente la rete in nazionale.

Sky Sport ha intervistato un Davide Frattesi molto soddisfatto al termine di Olanda-Italia. “Temevo mi annullassero anche questo gol, ero convinto di averla presa di spalla ma in campo a volte non ci si rende conto. Queste partite valgono come 30 nel campionato italiano, perché il livello è alto e vanno nel nostro bagaglio“.

“Ripartiamo da questa prestazione, dalla voglia di questi giovani di fare esperienza. Bisogna lavorare, il talento non è la mia arma migliore, ma io lavoro sempre tantissimo. Cosa succede questa estate? Bisogna chiedere al direttore (Carnevali, ndr), perché altrimenti mi scrive dei messaggi e non va bene“.

