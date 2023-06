Francesco Pio Esposito e Sebastiano Esposito, i due fratelli di proprietà dell’Inter, sono in attesa di sapere il proprio futuro

I due fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio, sono entrambi di proprietà dell’Inter, ma con un futuro che potrebbe allontanarli ben presto. La Gazzetta dello Sport delinea i possibili scenari dei due. Per il più grande, Sebastiano, si prospetta una prossima stagione lontano dai nerazzurri: l’attaccante partirà probabilmente in prestito, o a titolo definitivo in caso di offerte convincenti.

Diversa la questione legata al fratello minore, Francesco Pio, protagonista anche con la maglia dell’Italia U20. Lui sarà un punto fermo della Primavera di Chivu, con opportunità di affacciarsi alla prima squadra (come ha fatto quest’anno Valentin Carboni).

L’articolo Inter, destini incrociati per i fratelli Esposito: Sebastiano verso l’addio proviene da Inter News 24.

