Frattesi ha esultato ai canali FIGC dopo la prima doppietta messa a segno con la maglia della Nazionale

La gioia di Frattesi dopo la sua prima doppietta con la maglia dell’Italia, in attesa di trovare spazio nell’Inter:

«L’esultanza alla Chiellini? Volevo strapparmi tutto (ride, ndr). In questo stadio è stata grande emozione, torneremo tra poco. Aspettando quello con il club, mi godo queste reti con la maglia azzurra. Ho pensato ‘è impossibile che mi annullino anche questo’. Non potevano cancellarmi la prima doppietta con la Nazionale maggiore. A parte gli scherzi, è stato importante è che i gol siano serviti per portare a casa il risultato per quello che era successo prima».

L’articolo Frattesi: «In attesa dei gol con l’Inter mi godo quelli in Nazionale» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG