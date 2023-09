Il commentatore di DAZN Pierluigi Pardo è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, presentando così il derby tra Inter e Milan di sabato sera

Intervenuto sulle frequenze di Radio 24, Pierluigi Pardo ha detto la sua verso Inter-Milan:

«Frattesi? Il tema in casa Inter è che c’è un centrocampo di enorme qualità. Mkhitaryan è un giocatore gigantesco, Calhanoglu è difficilmente sostituibile e Barella pure. Che Frattesi sia forte non c’è dubbio: in estate sapevamo che avrebbe trovato un contesto che non favoriva la sua titolarità. Però l’ha preso l’Inter, ha fatto un ottimo colpo. Il centrocampo nerazzurro è fra i primi 5 d’Europa. Adesso forse metterà qualche dubbio ad Inzaghi, ma non più di tanto. Inter-Milan? Ci sono le condizioni migliori possibili. Sono entrambe in testa alla classifica, ed hanno entrambe dato ottime sensazioni. Una partita clamorosa».

L’articolo Pardo: «Frattesi metterà dubbi a Inzaghi. Sabato sera…» proviene da Inter News 24.

