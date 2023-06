Frattesi Inter, principio d’accordo con il Sassuolo. Serve l’ok di Zhang per la chiusura della trattativa per il centrocampista

La cena fra Sassuolo e Inter per Frattesi è andata molto bene. L’Inter avrebbe anche un principio di accordo con il Sassuolo, c’è la volontà di chiudere e anche da parte del giocatore c’è un ok di massima. C’è un giocatore all’interno di questa operazione, Mulattieri, che andrebbe al Sassuolo.

Tuttavia, secondo quella che è stata la strategia prospettata ieri a Simone Inzaghi, per poter fare un investimento come quello di Frattesi bisognerebbe prima fare un’uscita. Questa sorta di pole position che l’Inter ha acquisito su Frattesi rischia dunque di non potersi concretizzare, se Zhang non darà l’autorizzazione a fare l’investimento prima di una cessione. A riportarlo è Sky Sport.

