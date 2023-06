Mercato Milan, Scamacca: sondaggio della Roma! Le ultime. Il centravanti è seguito dal Milan, ma la Roma accelera

Tiago Pinto è a Londra per diversi motivi. In vista delle cessioni, ma soprattutto in vista del mercato in entrata del club giallorosso. Sono stati avviati, infatti, i contatti con il West Ham per Gianluca Scamacca, obiettivo di mercato anche del Milan.

Pinto sta valutando la disponibilità degli Hammers per cedere l’attaccante con la formula del prestito e riscatto. I media inglesi parlano di un possibile inserimento di Karsdorp nella trattativa. Lo scrive Corriere dello Sport.

