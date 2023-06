Frattesi Juve, ci sono difficoltà: le milanesi partono avvantaggiate. La situazione per il centrocampista del Sassuolo

La Juve segue Frattesi e, consierata l’esperienza degli anni scorsi (vedasi Locatelli) sa quali sono le difficoltà nel trattare col Sassuolo per i suoi gioielli.

Come scrive Gazzetta.it, il giocatore apprezza l’interesse dei bianconeri. Ma c’è un problema. Sia Inter che Milan hanno maggiori possibilità economiche rispetto alla Juve per affondare il colpo. A meno che non sia il centrocampista ha esprimere una preferenza per la Vecchia Signora.

