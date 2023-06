Calciomercato Juve, solo 5 incedibili! Ecco chi non lascerà Torino nella prossima sessione secondo Balzarini

Balzarini in esclusiva a Juventusnews24 ha svelato il nome di 5 giocatori che non lasceranno la Juve nella prossima sessione di calciomercato. Le sue parole.

GLI INCEDIBILI – «Danilo e Fagioli assolutamente. Poi direi anche Pogba anche per una questione economica, visto che ha un ingaggio importante ed è reduce da una stagione non giocata. Ora lui sta lavorando molto pesantemente a Miami per ripresentarsi il 10 luglio in condizioni pari a quelle dei compagni. Lì il problema è che deve colmare il gap e da quello che so lo sta facendo bene, ha capito perfettamente che non sarà un’estate di vacanza ma di lavoro per presentarsi al via tirato a lucido. Poi metterei Locatelli e potrei aggiungerci Kostic».

