Superlega Juve, Balzarini polemico: «Forse qua non avete capito la situazione». Le parole del giornalista

Gianni Balzarini, giornalista esperto di Juventus, ha parlato in esclusiva per Juventusnews24.

SUPERLEGA – «Qua purtroppo non si è avuta la percezione di quello che poteva succedere. L’UEFA non si è ancora espressa su una possibile esclusione, ma se è vero che la richiesta era di tre anni fuori dalle coppe chi non avrebbe consigliato il patteggiamento? Qui siamo tutti bravi a dire che bisogna lottare fino in fondo, ma tre anni fuori dalla Champions vogliono dire far crollare una società. Chi non lo avrebbe calcolato il venirsi incontro?».

