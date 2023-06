Zuliani: «Da oggi scopro che perdere in finale vale un trofeo. Quindi Allegri ha vinto due Champions». Le parole del giornalista

Claudio Zuliani ha parlato così di Juventus e in particolare di Massimiliano Allegri nel corso della trasmissione Tutti Convocati su Radio 24.

ALLEGRI – Per come lo conosco io, ti direi assolutamente di no, Allegri è un domestico, sta bene a Torino e alla Juventus. Poi non capisco come la maggioranza dei tifosi juventini al posto di tifare la propria squadra, tifino contro Max. Mai vista una cosa del genere. Al di là del fatto che Allegri abbia fatto male quest’anno, ma è stato confermato da tutti alla Juventus e sta bene a Torino, i tifosi se ne facciano una ragione ad un certo punto. Da oggi scopro che arrivare in finale e poi perdere sia un trofeo, quindi Allegri ne ha vinti due. Se tutti i dirigenti continuano a confermare Max è perchè sanno che l’anno prossimo non sarà facile, quindi meglio avere un navigato che conosce la casa.

