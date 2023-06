Giuntoli Juve, Balzarini non ha dubbi: «Questa storia finirà così». Il giornalista si espone sulla telenovela legata al futuro del dirigente

Gianni Balzarini, giornalista esperto di Juventus, ha parlato in esclusiva per Juventusnews24.

GIUNTOLI – «Io credo che alla fine ci sarà un epilogo positivo. In questi casi bisogna avere pazienza, De Laurentiis è uno difficile da convincere. Non è detto però che arrivi subito, magari durante l’estate, ma giustamente la Juve ora ha promosso Manna perchè il mercato in Italia è sempre aperto. Per l’inizio ufficiale, data l’inibizione a Cherubini, ci vuole una figura che rappresenti la Juve nelle sedi opportune. Manna è un ragazzo di 34 anni, con una discreta esperienza nel campo della Next Gen e può contare ora su grandissimi stimoli, al netto che non mi aspetto situazioni scoppiettanti in arrivo. In uscita invece…».

