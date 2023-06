Oppini: «Inter a testa alta Nel 2015 e 2017 quelli facevano cortei con maglie di Asensio e Messi». L’affondo del tifoso della Juve

Oppini, noto tifoso della Juve, via Instagram si è tolto un sassolino dalla scarpa dopo la sconfitta dell’Inter nella finale di Champions League contro il Manchester City.

LE PAROLE – «A seguito della sconfitta di ieri, abbiamo finalmente scoperto che “QUELLI” del “le finali si vincono e non si giocano”, “fino al confine” etc etc, oggi hanno completamente cambiato versione. Adesso dicono, scrivono o recitano cose mai sentite o riconosciute prima di fronte a sconfitte altrui come per esempio; “A testa alta”, “orgogliosi di voi”, “fieri”, “grazie lo stesso” e svariate cose analoghe. “QUELLI” sono sempre gli stessi che dopo le ultime due sconfitte in finale di Champions League della Juventus nel 2015 e 2017, rispettivamente contro Barcellona e Real Madrid si recavano al loro stadio o in svariati cortei con tanto di banda del paese con le magliette di Asensio, Messi, Neymar o Suarez. Dunque adesso, io ma non solo, vorrei ricordare a “QUELLI” che se dovessimo ragionare proprio come loro, dovremmo rispondere, scrivere o citare: “NON ERA LA TESTA CHE DOVEVATE ALZARE IERI SERA, COGLIONI!” Per fortuna però, e in questo caso parlo per me, non essendo come loro mi congratulo semplicemente con tutte e tre le squadre italiane che hanno provato rispettivamente a riportare in patria Conference, Europa e Champions League senza riuscirci. Rimarrò comunque sempre in attesa che qualcuno mi spieghi o racconti com’era la storiella della vecchia signora che perdeva le finali. Congratulazioni a Siviglia, West Ham e Manchester City per i risultati ottenuti. Viva il calcio e fino alla fine forza Juventus».

