Kaio Jorge non perde la speranza: vuole tornare per la Juve. Il messaggio dell’attaccante brasiliano – FOTO

Kaio Jorge non perde la speranza. L’attaccante brasiliano della Juve ha saltato tutta la stagione appena terminata per continuare il percorso di recupero dall’infortunio patito nel febbraio 2022. Ma, come mostra lui stesso via Instagram, continua a lavorare duro per tornare a disposizione per il prossimo anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kaio Jorge (@kaiojorge)

IL MESSAGGIO – «La pazienza e la perseveranza hanno l’effetto magico di far sparire le difficoltà e gli ostacoli».

The post Kaio Jorge non perde la speranza: vuole tornare per la Juve – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG