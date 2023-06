Frattesi Juve, Dionisi allo scoperto sul centrocampista del Sassuolo: il tecnico lo ha detto sul futuro del suo giocatore

Alessio Dionisi, a margine del Trofeo Maestrelli, ha così parlato di Davide Frattesi, obiettivo della Juventus per il centrocampo.

LE PAROLE – «È sotto gli occhi di tutti. Ha finito facendo molto bene in Nazionale, è un giocatore che abbiamo potuto apprezzare tanto. Credo che sia arrivato il momento che possa e debba ambire a certi tipi di palcoscenici. Se lo meriterebbe per quello che ha fatto, anche se non sarebbe l’unico. Ma mi chiedete di lui e io vi rispondo così».

