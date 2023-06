Szczesny o Perin via dalla Juve, il club bianconero riflette sul futuro dei due portieri: ecco che cosa può succedere

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, la Juventus potrebbe pensare di cedere uno tra Szczesny e Perin nel caso in cui venisse confermata l’esclusione del club dalla Conference League.

Sarebbe difficile alternare i due giocando solo in campionato e in Coppa Italia. Il club, si dice, preferirebbe privarsi del polacco che, però, ha già confermato di non avere intenzione di muoversi da Torino.

The post Szczesny o Perin via (Gazzetta): la Juve riflette. Cosa può succedere appeared first on Juventus News 24.

