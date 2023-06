Frattesi Juve, doppio no del Sassuolo: vuole un giovane in cambio. Chiesta una contropartita per il centrocampista

Juve e Sassuolo ieri si sono incontrate per parlare di Frattesi. Secondo Sky Sport i bianconeri avrebbero proposto Barrenechea e Ranocchia per arrivare al centrocampista, ma i neroverdi avrebbero risposto “no”. Il motivo? Il Sassuolo il prossimo anno cambierà sistema di gioco passando al 4-2-3-1 senza bisogno di un play come sono i giovani giocatori proposti.

I neroverdi, comunque, starebbero pensando a De Winter che ha fatto bene all’Empoli e tornerà alla Juve.

The post Frattesi Juve, doppio no del Sassuolo: vuole un giovane in cambio appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG