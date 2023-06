Padovano, ospite di Sky Calciomercato, ha commentato le voci di mercato che danno la Juve sulle tracce di Vazquez del Real Madrid e ha parlato finali di Champions League giocate in bianconero.

VAZQUEZ – «Vazquez è un ottimo giocatore, potrebbe starci alla Juve»

CHAMPIONS 1996 – «Quando l’abbiamo vinta noi non l’aveva vinta nessuno, forse Jugovic era l’unico e infatti fece una grande partita, era un giocatore strepitoso. Abbiamo affrontato la partita con determinazione e convinzione. Quando si giocano queste partite la carica emotiva è molto alta. Tifosi e giornalisti mi davano titolare, quarti e semifinali le avevo fatte tutte io. Quella partita lì il mister decise di far giocare Ravanelli e l’accettai. Quando sono entrato avevo una carica emotiva esplosiva a credo di averlo dimostrato».

DUE FINALI PERSE – «Purtroppo in quei miei anni alla Juve ne ho perse due e ce le siamo tirate dietro per moltissimo tempo. Tutte le partite che andavamo in campo pensavamo a quella sconfitta».

The post Padovano: «Vazquez ottimo giocatore, alla Juve ci può stare» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG