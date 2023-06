Rabiot-Juve, il rinnovo è possibile: Allegri insiste e Adrien si sente a casa. Ultimissime sul futuro del centrocampista francese

Come scrive questa mattina Tuttosport il calciomercato Juve non ha ancora perso completamente le speranze di trattenere Adrien Rabiot a Torino. Nonostante la mancata qualificazione alla Champions e tante proposte economicamente vantaggiose, Adrien starebbe soppesando con grande attenzione il futuro.

Il retroscena è l’incontro della scorsa settimana tra Allegri e la dirigenza in cui il tecnico ha insistito per trattenere l’ex PSG. Max può essere la giusta leva per convincere Adrien e Veronique Rabiot, la mamma agente del giocatore. Il ragazzo non ha mai nascosto di trovarsi bene a Torino e di essere ormai diventato juventino nell’anima: c’è un senso di riconoscenza nei confronti del club, dello staff e dell’ambiente.

Passando ai fatti: la Juve è pronta a offrire a Rabiot un rinnovo annuale a sette milioni netti, con possibilità di prolungamento, alle cifre percepite nell’ultima stagione, sfruttando così il decreto crescita e dimezzando il costo lodo. La Juve ha moderata fiducia a aspetta una risposta.

