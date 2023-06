Frattesi Juve, operazione in stand by: non può spendere 40 milioni per il centrocampista del Sassuolo. La situazione

Frattesi è al centro del mercato, ma per Sky Sport Juve, Inter, Milan e Roma non possono fare un investimento da 40 milioni come richiesto dal Sassuolo.

I nerazzurri sono bloccati dalla situazione Brozovic. La Juve ha rinnovato il contratto di Rabiot e con il rientro di Rovella dal Monza non ha necessità, a livello numerico, di prendere un’altra mezzala. Il Milan ha chiuso per Loftus-Cheek e potrebbe tornare su Frattesi solo più avanti. La Roma in questo momento deve cedere e non può investire, anche se potrebbe prenderlo in sconto.

