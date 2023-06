Novellino: «Juve brava a confermare Rabiot, darà ancora tanto». L’intervista all’allenatore sul mercato e non solo – ESCLUSIVA

Dal rinnovo di Rabiot con la Juve fino alla situazione di Allegri passando per i temi di mercato. Walter Novellino, allenatore di lungo corso con esperienza in Serie A, B e C, ha parlato di tutto questo e molto altro in esclusiva a Juventusnews24.

Domanda secca. Rabiot ha rinnovato con la Juve. Scelta giusta del giocatore e dei bianconeri?

«L’anno scorso Rabiot ha fatto conoscere il Rabiot che conoscevamo e quello che tutti si aspettavano. La sua è una conferma importantissima per quel che potrà dare ancora ai bianconeri. Alla Juve bisogna dire “bravi” per quel che hanno fatto. Stanno arrivando giocatori importantissimi e sono convinto che tornerà a fare bene».

Se Rabiot resta, invece Cuadrado dirà addio. Peserà la mancanza del colombiano?

«Cuadrado è un giocatore che ormai ha una certa età. E’ giusto che a questo punto venga rimpiazzato da un giovane. Io credo che in questo la Juve stia facendo le cose per bene».

Weah potrebbe essere il sostituto ideale di Cuadrado?

«E’ un giocatore ormai conosciuto. Le sue qualità sono la velocità, il cambio di passo e la corsa. Lo ritengo un elemento importante. Con il suo arrivo la Juve mette dentro un bel tassello».

Che idea si è fatto Novellino sulla vicenda Allegri-Arabia

«Allegri ha avuto difficoltà perché la squadra ha avuto difficoltà. Allegri non è uno stupido, è uno che sa gestire i campioni. Sono sicuro che lui non pensa alle offerte degli arabi, ma a fare bene con la Juve. Lui è un ottimo allenatore e sono convinto che ci riuscirà. Lui è uno che fa i fatti, non le chiacchiere».

Sul mercato cosa serve alla Juve?

«Una punta giusta e adatta per il gioco di Allegri. Vlahovic non è adatto? Non lo so. Mi sembra che non riesca a inserirsi ancora bene e a fare le cose che faceva alla Fiorentina».

Vlahovic può essere sacrificato di fronte ad un’offerta da 80 milioni?

«Gli darei fiducia, ma nell’ultima stagione ha fatto fatica. Se dovesse arrivare un’offerta da 80 milioni sono convinto che si possa sacrificare. Trovare un sostituto non sarebbe semplice, ma sono convinto che la Juve non ripeterà gli errori del passato e farà un grandissimo campionato».

Che ne pensa di una eventuale cessione di Chiesa e delle presunte incomprensioni con Allegri?

«Allegri secondo me l’ha saputo gestire. Chiesa veniva da un grave infortunio e sono convinto che il prossimo anno diventerà un giocatore importante per la Juve. Allegri è uno che vuole i giocatori bravi e la squadra non può fare a meno di uno come Chiesa».

Frattesi piace a Juve, Milan e Inter. Secondo Novellino dove andrà a giocare?

«Piace tantissimo anche a me Frattesi.. E’ un giocatore importante che fa la differenza. A chi sarebbe più utile? In tutte le squadre potrebbe fare bene».

Quanto sarebbe importante per la Juve l’ingaggio di Giuntoli come nuovo direttore sportivo?

«La dimostrazione è che dove è andato lui ha fatto bene. Al Carpi ha fatto grandi cose e al Napoli lo stesso scegliendo giocatori bravi. Sono convinto che farà bene alla Juve. Ma non se il Napoli lo lascerà andare…Conoscendo De Laurentiis sarà dura».

La Juve starebbe decidendo con l’UEFA di non giocare la prossima Conference League. Che idea si è fatto?

«Io credo che sia importante partecipare perché mostrarsi in una vetrina europea è sempre un’occasione per una società. E aggiungo una cosa su quanto successo nella passata stagione».

Prego.

«Le plusvalenze le la Juve le ha fatte con qualcun altro, ma ha pagato solo lei. Questo non va bene».

Si ringrazia Walter Novellino per la cortesia e la disponibilità mostrate in occasione di questa intervista

