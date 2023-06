Rossoneri e nerazzurri stanno ultimando le cessioni dei relativi centrocampisti ma non vogliono partecipare ad aste per il neroverde.

L’Inter sta cedendo Brozovic all’Al Nassr mentre il Milan sta facendo lo stesso con Tonali al Newcastle; le due milanesi riceveranno incassi diversissimi ma avranno lo stesso obiettivo in entrata, Davide Frattesi. Nessuna delle due però in questa fase accelera perché, come sottolinea il Corriere della Sera, adesso il Sassuolo vuole guadagnare quanti più soldi possibili.

Giuseppe Marotta

Il risultato è che adesso c’è impasse, sembra una partita a poker in cui nessuna delle tre società vuole scoprire le proprie carte. I neroverdi chiedono 40 milioni ed accettano di inserire contropartite; l’Inter offre Mulattieri, il Milan uno tra Daniel Maldini e Colombo. Il centrocampista gradisce entrambe le destinazioni ma ha una leggerissima preferenza per i nerazzurri che già giocano con un centrocampo a 3; inoltre Inzaghi lo sta chiamando spesso ultimamente.

