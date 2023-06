Inter, Sampdoria su Fabbian: potrebbe rientrare in un’altra operazione di mercato con il club blucerchiato

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Giovanni Fabbian sarebbe finito nel mirino della Sampdoria.

L’interesse dell’Inter per Audero, sondato come nome per il vice Onana, potrebbe agevolare la trattativa.

L'articolo Inter, Sampdoria su Fabbian: potrebbe rientrare in un'altra operazione proviene da Inter News 24.

