Frattesi si è presentato da giocatore dell’Inter: le prime dichiarazioni ai canali ufficiali nerazzurri per il centrocampista

Frattesi ha parlato così della scintilla scattata con l’Inter un anno e mezzo fa:

LA SCELTA – «Basta guardarsi intorno per capire l’importanza di questo Club. Parte tutto da un anno e mezzo fa, quando ho giocato contro l’Inter e sono rimasto davvero colpito dallo stadio e dai tifosi. Per me è un fattore molto importante, per questo non ci ho pensato un attimo quando mi si è presentata questa opportunità»

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

