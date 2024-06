Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi indica quali sono le sue mansioni in nazionale ed in nerazzurro.

Davide Frattesi ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale, inevitabile che molti discorsi riguardino l’Inter. “Gioco più in nazionale che all’Inter? Vuol dire che dovrò mettere la maglia dell’Italia sotto quella dell’Inter (ride, ndr). Secondo me è stata una gestione giusta, poi uno cerca di giocare il più possibile e quando vieni chiamato in causa devi sempre dare il massimo”.

Verso Italia-Spagna

“Sicuramente avremo meno possesso rispetto alla gara contro l’Albania, è il loro punto forte, ci sarà da essere più attenti in fase difensiva anche se, a differenza dell’Albania, non si chiuderà per 90 minuti. Dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno”.

Davide Frattesi

L’importanza del gruppo Inter

“Sicuramente il fatto di esser stati insieme un anno aiuta, tante volte non c’è nemmeno bisogno di parlarsi per capire le cose. Così come le combinazioni con Scamacca, sappiamo già ciò che dobbiamo fare. Quello che abbiamo fatto all’Inter un po’ ce lo portiamo qui”.

Non giocare tanto in nerazzurro è un vantaggio

“Più o meno… La cosa stancante di un anno così sono più che altro i viaggi. Uno più è in campo e più è in condizione, si è stanchi solo a livello mentale perché si entra in forma bene quando si giocano le partite”.

Differenze tra Inter e nazionale

“Credo cambi più in fase difensiva, gioco un po’ più basso quando dobbiamo difendere. Poi il ruolo è quello dell’Inter, da mezz’ala offensiva mi alzo: qui non abbiamo i due attaccanti, ne abbiamo uno solo, però abbiamo due esterni che possono portare via l’uomo”.

