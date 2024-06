L’Inter è a un passo dal definire l’affare Josep Martinez con il Genoa. Discorso diverso invece per Gudmundsson per cui occorre prima cedere qualcuno.

L’Inter sta portando avanti una trattativa molto interessante sul mercato, mirando alla firma di Josep Martinez, come riferisce un recente articolo pubblicato sulla Gazzetta dello Sport. Il club nerazzurro è molto vicino a concludere l’operazione che potrebbe arricchire la propria rosa con un elemento di spicco. La trattativa entra ora in una fase cruciale, con i dettagli finali da limare e le parti di nuovo a tavola per siglare definitivamente l’accordo.

L’affare Martinez: i dettagli

L’Inter ha dimostrato un forte interesse per Josep Martinez, ponendo sul tavolo una trattativa che mostra la volontà di chiudere l’accordo entro breve. I nerazzurri hanno proposto al Genoa una contropartita tecnica con quattro giovani promesse: Satriano, Oristanio, Zanotti e Pio Esposito. Questo rappresenta un tentativo dell’Inter di abbassare la cifra richiesta in denaro, tenendo comunque aperta la possibilità di una futura recompra del giocatore ceduto. Il Genoa, da parte sua, si è riservato qualche giorno per valutare quale dei quattro giovani inserire nell’operazione, mostrando una certa apertura verso la proposta interista.

Josep Martinez

Il valore del cartellino e la strategia nerazzurra

La valutazione economica del passaggio di Martinez all’Inter è ancora oggetto di negoziazione. L’Inter avrebbe fissato il proprio limite a 15 milioni di euro, mentre il Genoa ne richiede 18. La differenza dovrebbe essere colmata attraverso l’inserimento di bonus variabili. Nonostante queste divergenze, regna un cauto ottimismo sul buon esito della trattativa, con entrambe le parti intenzionate a trovare un accordo soddisfacente.

Martinez e le prospettive future

Josep Martinez ha già raggiunto un accordo di massima con l’Inter: un contratto quinquennale con uno stipendio che prevede un incremento progressivo, a partire da 1,5 milioni di euro nel primo anno. L’entusiasmo del giocatore per la destinazione nerazzurra è palpabile e questo dettaglio non fa che rafforzare la convinzione che l’operazione possa andare in porto.

Ulteriori movimenti di mercato

Interessante notare come le discussioni tra Inter e Genoa abbiano portato alla luce anche il nome di Gudmundsson, altro attaccante che suscita l’interesse dell’Inter. La trattativa per l’islandese, tuttavia, è separata da quella relativa a Martinez e dipenderà dalle future cessioni dell’Inter, in primis quella di Arnautovic. La strategia dell’Inter di consolidare ulteriormente il proprio attacco sembra dunque chiara, anche se ogni operazione richiederà tempo e pazienza.

Come dimostra questa intensa attività di mercato, l’Inter sta lavorando sodo per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, con trattative che, se andranno in porto come previsto, potrebbero veramente fare la differenza.

L’articolo Inter, Josep Martinez a un passo: affare in chiusura, su Gudmundsson… proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG