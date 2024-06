Il neo presidente dell’Inter Marotta ha svelato i piani per il futuro tracciati da Oaktree. Ha inoltre dato risposte in merito al futuro di Inzaghi.

Nel corso delle sue recenti dichiarazioni rilasciate a “Radio Anch’io Sport”, Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha toccato diversi temi caldi del calcio contemporaneo, dalla gestione del calendario alle prospettive future della Nazionale Italiana, passando per la questione degli allenatori e l’importanza degli investimenti nel calcio. Un viaggio a 360 gradi nel mondo del pallone, attraverso gli occhi di uno dei suoi protagonisti principali.

Calendario e Sovraffollamento

Marotta ha espresso preoccupazione per l’attuale congestione del calendario calcistico, menzionando l’impatto del nuovo format della Champions League, che porterà ancora più partite. Ha suggerito la riduzione delle squadre in Serie A a 18 per garantire una gestione più sostenibile dei carichi di lavoro e ridurre il rischio infortuni, manifestando preoccupazione per gli atleti, esemplificando che “Barella ha giocato oltre 52 partite” in meno di un anno.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

La Nazionale Italiana e le Speranze future

Il presidente non nasconde il suo ottimismo per la Nazionale, sottolineando l’entusiasmo e l’età media come fattori chiave per successi futuri. Ha elogiato la struttura organizzativa e l’approccio al gioco dell’attuale selezione, prevedendo grandi soddisfazioni nei prossimi anni. Ha inoltre menzionato Davide Frattesi come esempio di giocatore moderno e adattabile, qualità ricercate nel calcio attuale.

Spunti sul Mercato Estero e Gestione Finanziaria

Affrontando il tema dei fondi stranieri nel calcio italiano, Marotta ha messo in evidenza le difficoltà nel mantenere i talenti a causa della concorrenza estera. Ha lodato, tuttavia, gli investitori per il loro desiderio di portare stabilità e gestione trasparente, contrapponendo questo alle “spese folli” e alla gestione delle commissioni, che secondo il presidente andrebbero meglio regolamentate.

Il Futuro di Inzaghi e la Politica dei Giovani

Sulla questione di Inzaghi e le voci di un possibile passaggio alla Nazionale, Marotta lo ha descritto come un allenatore giovane, preparato e dotato di grande qualità umana, auspicando possa rimanere all’Inter per molti anni. Ha anche evidenziato l’importanza dell’innovazione nel calcio, senza perdere di vista la formazione dei giovani giocatori come patrimonio futuro.

Competitività e Infrastrutture

Guardando al panorama italiano, Marotta ha espressato soddisfazione per la crescente competitività della Serie A, auspica maggiori investimenti negli stadi, lamentando l’attuale lentezza burocratica che impedisce un adeguato sviluppo infrastrutturale.

Rinnovi Contrattuali e Obiettivi

Confermando il rinnovo virtuale di Lautaro Martinez, il presidente ha ribadito l’importanza di affrontare ogni competizione con l’obiettivo di vincerla, ricordando il significato speciale della seconda stella e il ruolo del calcio come fenomeno di aggregazione sociale.

L’articolo Inter, Marotta: “Ecco il progetto di Oaktree! Inzaghi? Vi dico che…” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG