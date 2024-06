Il difensore dell’Inter Benjamin Pavard è contentissimo della scelta fatta l’anno scorso quando decise di lasciare il Bayern Monaco.

Benjamin Pavard ha parlato di Inter e di nazionale francese in un’intervista rilasciata a GQ. “Seguo da vicino il calcio in tv e tengo d’occhio l’Inter da un po’. Nella mia carriera ho giocato molto come terzino destro, ma volevo mettermi alla prova in una difesa a tre come difensore centrale. L’ho vista come una buona occasione per esprimere il mio valore”.

Benjamin Pavard scudetto 2024

La chiave dei successi

“Ho potuto integrarmi facilmente e ho trovato un ambiente familiare molto bello. Sono venuto all’Inter per vincere trofei, quindi la mia scelta è stata quella giusta. Milano è diventata casa mia. È una città che respira calcio. Quello che ho trovato all’Inter è eccezionale, i tifosi ci sostengono costantemente e questo può davvero fare la differenza durante le partite. La forza dell’Inter è lo spirito di squadra. Non sentiamo questa unità solo tra i titolari, ma anche nel gruppo al completo”.

Francia favorita agli Europei

“Ma non ci siamo solo noi. L’ultimo Europeo non è andato come speravamo, ma ci ha aiutato a migliorare e penso che da allora siamo cresciuti. Abbiamo un allenatore eccezionale che ha vinto ovunque sia stato, abbiamo anche tanti giocatori esperti abituati a giocare partite importanti. E ci sono tanti talenti in Francia e tanti giocatori che meritano di essere chiamati in campo ma che non necessariamente lo sono”.

