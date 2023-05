Frattesi, l’Inter vuole giocarsi le proprie carte per il centrocampista azzurro. Marotta ha un “tesoretto” per il Sassuolo

L’Inter ha iniziato a corteggiare Davide Frattesi già tre anni fa, nell’ultima stagione dell’era Conte. E pazienza se nel mentre il valore del centrocampista romano è schizzato fino ad avvicinarsi ai 40 milioni. La pioggia di denari arrivati dalla Champions quest’anno tranquillizza un po’ i conti, riduce il deficit di bilancio e permette pure di allargare un po’ i cordoni della borsa, ma non sono permesse le follie di un tempo.

Il club nerazzurro è convinto di potersi giocare carte anche in questo tavolo complicato e di potere ammorbidire il Sassuolo con contropartite, visto che gli scambi sono sempre graditi dal vecchio amico di Marotta, Giovanni Carnevali. Tra Mulattieri in rampa di lancio a Frosinone, Fabbian che ha brillato nonostante una Reggina al buio e Oristanio, in cerca di fortuna in Olanda, c’è un tesoretto tra i 30 e i 40 milioni. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Frattesi, l’Inter vuole giocarsi le proprie carte. Marotta ha un “tesoretto” per il Sassuolo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG