Tra i nomi accostati in chiave calciomercato c’è quello di Frattesi. In tal senso prosegue il duello con l’Inter:

come riportato da Sky Sport il Milan oggi ha incontrato l’agente in sede anche se non ha ancora presentato offerte al club, mentre i neroazzurri probabilmente riprenderanno i contatti con il Sassuolo sfruttando la presenza sia di Marotta che di Carnevali all’inaugurazione dell’hotel di Rimini sede di trattative di mercato. Da lunedì secondo Sky, poi potrebbe inserirsi la Roma ma alle sue condizioni.

