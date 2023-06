L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha commentato l’inversione di marcia dell’Al Nassr per Marcelo Brozovic: le parole

Come reso noto da TMW, Beppe Marotta ha detto la sua in merito all’intricata situazione di mercato che vede come protagonista la sua Inter e Marcelo Brozovic:

LE PAROLE-«Il fenomeno del calcio arabo è esploso all’improvviso. Quello che succede oggi sul mercato rischia di alterare la competitività del sistema calcio. Bisogna stare attenti a questa facilità di spesa che hanno i club della Saudi Pro League. Brozovic? È chiaro che è arrivata questa offerta… Posso dire che chi decide non è la società ma è sempre il calciatore»

L’articolo Marotta: «E’ arrivata questa offerta per Brozovic, è lui a decidere» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG