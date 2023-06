Il giornalista Gianluigi Longari critica l’operato della società nerazzurra.

Gianluigi Longari sul sito di Sportitalia si domanda per quanto tempo l’Inter può permettersi una proprietà che non immette denaro fresco ecco le sue considerazioni.

Steven Zhang

“Chiamati a stravolgere in corsa strategie e promesse nei confronti di questo o quel giocatore, per ottemperare ai fabbisogni economici di una proprietà che di base, continua a non elargire nulla di tasca propria ma preferisce navigare a vista grazie ai riscontri di professionisti illuminati tra dirigenza e panchina. Finché la strategia paga (soprattutto con i ricavi della stagione appena conclusa), nulla da obiettare. Fino a quando potrà durare? E’ una domanda che è opportuno porsi in relazione alle ormai note scadenze previste nel 2024“.

L’articolo Longari: “L’Inter è costretta a stravolgere strategie e promesse per colpa della proprietà, quanto può durare?” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG