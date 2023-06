Frattesi Milan: Inter in pole, ma non è ancora fatta. Le ultimissime sul futuro del centrocampista del Sassuolo

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto in collegamento su Sportitalia per fare il punto sul futuro di Davide Frattesi, giocatore che piace tra le altre anche al Milan. Le sue parole.

PEDULLÀ – «Bisogna fare attenzione perché la trattativa non è ancora andata in porta. La richiesta del Sassuolo è di circa 30 milioni più la contropartita di Mulattieri. L’Inter non vorrebbe ad arrivare a tanto in parte fissa, stando sui 26 milioni. Domani si potrà capire di più: ci sarà un incontro tra Marotta, Carnevali e l’agente. La priorità dell’Inter è anche evitare il rientro di altri club. La Roma infatti è tornata forte sul ragazzo negli ultimi giorni, ma ha lo svantaggio di non giocare la Champions League. I giallorossi hanno però il vantaggio di poter contare sul 30% della futura rivendita concordato con il Sassuolo. Serve prudenza: la pole position dell’Inter va mantenuta, ma non è ancora decisiva»

