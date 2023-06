Sky Sport – Brozovic, l’Al Nassr gioca al ribasso: offerti 10 milioni in meno all’Inter per il croato

L’Al-Nassr, da tempo d’accordo con l’Inter per acquistare il cartellino di Brozovic per 23 milioni di euro, ha cambiato le carte in tavola ritoccando al ribasso la proposta ai nerazzurri: dai 23 milioni inizialmente stabiliti, l’Al-Nassr è sceso a 15 milioni (valore della prima offerta presentata all’Inter a inizio trattativa). Un comportamento che ha ovviamente indispettito l’Inter che ha bloccato la trattativa per il trasferimento del calciatore.

Resta adesso da capire quali saranno le prossime tappe – se ce ne saranno – di un affare che ormai ha abituato tutti a continui colpi di scena. A riportarlo è Sky Sport.

L’articolo Sky Sport – Brozovic, l’Al Nassr gioca al ribasso: offerti 10 milioni in meno all’Inter proviene da Inter News 24.

