Frattesi svela: «Ecco perché ho scelto di venire all’Inter». Le parole del centrocampista dell’Inter, accostato anche al Milan in estate

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, ha parlato della sua scelta di trasferirsi in nerazzurro. Di seguito le parole del centrocampista, corteggiato anche dal Milan.

FRATTESI – «Inter? Per me è stata una scelta importante, per questo non ci ho pensato un attimo quando mi si è presentata questa opportunità, come ho detto quando sono arrivato. Sono veramente contento»

The post Frattesi svela: «Ecco perché ho scelto di venire all’Inter» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG