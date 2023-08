Capello: «Il Milan ha grandi potenzialità». Poi esalta un rossonero. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sportweek

Intervenuto ai microfoni di Sportweek, Fabio Capello ha parlato così del Milan. Le sue dichiarazioni.

CAPELLO – «Nel Milan ho ammirato finalmente uno che gioca in verticale e non in orizzontale: Reijnders. Oggi si fa il passaggio laterale per non rischiare, per non sentire l’allenatore urlarti contro se perdi palla. Così si finisce a passarla sempre indietro, fino al portiere, che tocca il pallone 50 volte a partita, mentre il centravanti otto. Torniamo al Milan: ha grandi potenzialità, ma ogni volta che perde palla gli avversari tirano in porta. Di positivo c’è che hanno molti giocatori portati al dribbling, ha l’uno contro uno, un aspetto del gioco ormai sparito in Italia»

