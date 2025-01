Frattesi verso la cessione: l’Inter potrebbe sostituirlo con un giocatore di un altro ruolo

In attesa di capire se effettivamente l’ex Sassuolo lascerà Milano, tantissimi nomi sono accostati ai nerazzurri.

Il futuro di Davide Frattesi è al centro della scena e sta portando l’Inter a guardarsi attorno in previsione di un possibile addio del centrocampista, elemento fino ad ora importante del mosaico di Simone Inzaghi.

La volontà del giocatore a ricercare più spazio potrebbe portare a una sua cessione già nella finestra di mercato di gennaio ed il Corriere dello Sport si interroga su come i nerazzurri possano sostituirlo.

Il dilemma

L’Inter, con l’evidente possibilità di perdere Davide Frattesi, si trova a dover navigare un mercato complesso per trovare un sostituto all’altezza. Il desiderio del giocatore di ottenere più minuti in campo potrebbe culminare in un trasferimento in tempi brevi. Lo scenario attuale vede la dirigenza dell’Inter sondare il terreno per identificare un profilo adeguato che possa integrarsi nel sistema di gioco di Simone Inzaghi.

Il possibile sostituto

L’Inter tiene aperti più canali e considera Morten Frendrup del Genoa come un’alternativa economica sebbene non sia lui il profilo in cima alla lista delle preferenze. Il focus del club sui talenti italiani rappresenta un’importante linea guida nelle strategie di mercato, ma l’opportunità di accaparrarsi un giovane con caratteristiche promettenti a un costo inferiore rappresenta una variabile da non sottovalutare in una fase di bilancio complessa per il calcio italiano.

La preferenza

Sarebbe Samuele Ricci del Torino ad emergere come il favorito per raccogliere l’eredità lasciata da Frattesi. La sua giovane età e la capacità di adattarsi a ruoli diversi nel centrocampo lo rendono un candidato ideale per i nerazzurri. Sebbene le richieste economiche del Torino (si parla di 40 milioni) e l’interesse del Milan rappresentino degli ostacoli non indifferenti, l’adeguata valutazione di questo talento potrebbe accelerare la trattativa in vista della prossima stagione. c’è da dire come Ricci giochi ormai stabilmente da regista e non da mezzala: se arrivasse lui anche Asllani sarebbe in bilico, a meno che non si voglia adattare uno dei due a fare la mezzala, l’albanese lo fa già nella sua nazionale.

