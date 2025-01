La Juventus ha messo gli occhi su un talento dell’Inter e propone uno scambio

Tra strategie di mercato e rivalità storiche, un clamoroso scambio con i nerazzurri potrebbe rivelarsi la mossa più inaspettata del mercato.

In un mondo del calcio sempre più caratterizzato da strategie di mercato complesse e intrecci societari ai limiti dell’incredibile, la Juventus è nuovamente al centro delle attenzioni per le sue mosse in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Cristiano Giuntoli si è distinto negli ultimi tempi per le scelte audaci e di grande impatto, volte a ristrutturare la squadra in ambito sia tecnico che tattico.

L’obiettivo

La Juventus, nonostante gli acquisti di Khephren Thuram, Douglas Luiz e Teun Koopmeiners a centrocampo, non ritiene completo questo reparto. In questo contesto, emerge forte l’interesse per Davide Frattesi, centrocampista sotto contratto con l’Inter ma volenteroso di cambiare aria. L’ex Sassuolo, dopo una stagione non esaltante, si trova ad essere desiderato da più club tra cui Napoli, Roma, e Tottenham.

Gli scenari

I nerazzurri potrebbero essere restii a sedersi a trattare la cessione della mezzala con una acerrima rivale; c’è anche da considerare che al momento la Roma è in vantaggio per via di una forte preferenza del giocatore.

Scambio all’orizzonte?

La Juventus però non ha intenzione di mollare Frattesi, valutato tra i 45 e i 50 milioni di euro, e, secondo Inter Live, potrebbe giocare una carta interessante per facilitare la trattativa: Timothy Weah. L’americano, sotto contratto fino al 2028 come Frattesi e con un’età abbastanza giovane, potrebbe rientrare nelle preferenze della proprietà del club nerazzurro, che non nasconde il proprio interesse verso giocatori statunitensi. Questo scenario aprirebbe a un potenziale scambio che, sebbene al momento rimanga un’ipotesi, potrebbe diventare più concreto con l’avvicinarsi della sessione estiva di calciomercato.

