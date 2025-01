L’attaccante argentino potrebbe lasciare il club nerazzurro con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

Il calciomercato invernale sta vivendo giorni frenetici e non mancano le voci che riguardano importanti manovre all’interno delle squadre di prima fascia.

In questo tessuto fitto di trattative, l’Inter si trova a dover navigare tra le opportunità e le necessità del mercato per rinforzare la propria rosa.

La volontà dei nerazzurri

Gli infortuni stanno incidendo in modo significativo sulla difesa nerazzurra: la perdita di giocatori chiave ha evidenziato la necessità di un rinforzo nel reparto arretrato, ma nonostante ciò l’Inter non sembra orientata verso l’acquisizione di un difensore centrale. Non si può però escludere a priori la possibilità di prendere un giocatore in prestito o di anticipare un acquisto pianificato per la prossima estate.

La situazione in attacco

L’Inter si ritrova a riflettere sul futuro di due punte, Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Entrambi i giocatori, avvicinandosi alla scadenza del contratto a giugno, potrebbero lasciare il club anche in questo inverno, aprendo la strada all’acquisto di un nuovo attaccante.

La suggestione

Il mercato invernale riserva sorprese anche per il Galatasaray, costretto a muoversi in seguito all’infortunio di Mauro Icardi. La squadra turca, attualmente guidata da Okan Buruk, punta a rafforzare il proprio attacco per mantenere viva la speranza di un buon piazzamento in campionato e un’avanzata in Europa League. Con l’incertezza legata al futuro di Dybala alla Roma, il club turco, come riporta Inter Live, potrebbe considerare le figure di Correa e Arnautovic.

Leggi l’articolo completo Inter: spunta uno scenario a sorpresa per il futuro di Correa, su Notizie Inter.