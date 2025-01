Frattesi via dall’Inter? Il piano segreto per il sostituto fa sognare i tifosi, ma c’è un rischio

I nerazzurri vogliono risolvere in fretta la questione riguardante il futuro della mezzala e nel frattempo studiano le eventuali alternative.

In questo momento storico, l’Inter si trova a dover gestire una delle questioni più delicate e cruciali: il futuro di Davide Frattesi.

Il calciomercato si scalda, e i riflettori sono puntati sul possibili sviluppi che potrebbero interessare la squadra nerazzurra.

Il dilemma

Fra le varie squadre sulle sue tracce, la Roma sembra essere la destinazione più probabile per il centrocampista Davide Frattesi. Questa preferenza deriva non solo dalla volontà del giocatore, ma anche dalla posizione dei giallorossi, che non sono diretti concorrenti dall’Inter per la corsa allo scudetto. Altri club, come il Napoli, il Tottenham e il Newcastle, hanno mostrato interesse, ma il giocatore appare restio a considerare campionati al di fuori dell’Italia per il suo prossimo passo.

Il possibile sostituto

Nel caso in cui Frattesi dovesse vestire la maglia giallorossa, l’Inter è già al lavoro per trovare un degno sostituto. Una delle ipotesi è un prestito di Cristante dalla Roma, che sarebbe una “soluzione tampone” per colmare la possibile lacuna lasciata da Frattesi. L’ex Milan, Atalanta e Benfica, grazie alla sua esperienza nel campionato italiano, rappresenterebbe una scelta di continuità per l’Inter.

Il sogno

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, un nome che fa sognare i tifosi nerazzurri è quello di Sergej Milinkovic-Savic, attualmente in forza all’Al Hilal. Il centrocampista, noto per le sue qualità dominanti dimostrate con la maglia della Lazio, sarebbe accolto con entusiasmo, specialmente per il suo ottimo rapporto con l’allenatore. Tuttavia, questo trasferimento rimane, per ora, un sogno a causa di ostacoli economici e politiche societarie rigidamente legate all’età dei giocatori.

