Mercato Inter: cessioni eccellenti in arrivo? Il futuro di Frattesi e altri big apre scenari inaspettati

Il club nerazzurro potrebbe attuare una mini-rivoluzione nelle prossime sessioni di mercato: il grosso dei cambiamenti dovrebbe esserci la prossima estate.

L’Inter si appresta a vivere un paio di sessioni di mercato che potrebbero modificare in maniera significativa le dinamiche della squadra.

Il calciomercato nerazzurro si prepara a scosse sismiche, con un’attenzione particolare rivolta non solo alle nuove acquisizioni ma anche alle possibili partenze di alcuni giocatori chiave, che hanno scandito le ultime stagioni del club: Tuttosport fa il punto caso per caso.

Il caso dell’ex Sassuolo

Uno dei nomi al centro delle voci di mercato è senza dubbio quello di Davide Frattesi. La sua possibile cessione rappresenta un vero e proprio rompicapo per la dirigenza nerazzurra. Nonostante le aspettative fossero per un gennaio tranquillo, si è sviluppato un malcontento da parte del giocatore, con conseguenti contatti tra il suo agente e diversi club, tra cui spiccano Roma e Napoli. Tuttavia, il destino di Frattesi non è l’unica preoccupazione per l’Inter.

I dubbi

Nel comparto difensivo, l’Inter valuta la condizione di Francesco Acerbi, il quale nonostante un contratto fino al 2026, potrebbe vedere la sua permanenza a Milano interrompersi anticipatamente. La dirigenza nerazzurra, in base a come andranno i prossimi mesi, potrebbe decidere di pagare la penale da 500 mila euro per rescindere il contratto con una stagione di anticipo.

Altre possibilità

Oltre a Frattesi, altri giocatori potrebbero salutare il club. Kristjan Asllani, albanese che finora non è riuscito a imporsi come previsto, potrebbe lasciare spazio a un nuovo vice Calhanoglu, con il club che sembra orientato verso altri profili come quello di Ricci. Anche il canadese Buchanan, nonostante fosse arrivato solo un anno fa, dopo un infortunio non è riuscito a convincere pienamente il tecnico Inzaghi e potrebbe cercare maggiore continuità altrove, con la Roma di nuovo interessata.

Addii certi

La situazione contrattuale riguarda anche Arnautovic e Correa, entrambi con il contratto in scadenza al 30 giugno. Se per Arnautovic l’Inter possiede un’opzione per un prolungamento fino al 2026, tale opzione sembra non verrà esercitata; anche per Correa, c’è certezza sull’addio. Questo scenario obbliga l’Inter a pensare a nuove strategie per sostituire adeguatamente i giocatori in partenza.

Leggi l’articolo completo Mercato Inter: cessioni eccellenti in arrivo? Il futuro di Frattesi e altri big apre scenari inaspettati, su Notizie Inter.