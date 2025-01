Buchanan verso la Roma? Un intreccio di mercato che potrebbe sorprendere tutti

I nerazzurri avrebbero voluto fare da spettatori in questo mercato invernale e invece la realtà è ben diversa: coi giallorossi non si tratta solo Frattesi.

Nel mondo del calcio, dove ogni mossa di mercato può cambiare le sorti di una squadra, la Roma sembra aver messo gli occhi sul talento canadese che milita nelle file dell’Inter.

Si tratta di Tajon Buchanan, esterno versatile che finora non ha trovato molto spazio sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi.

Il tentativo dei capitolini

La Roma, ormai è ben noto, è interessata a riprendersi Davide Frattesi anche se l’Inter non vorrebbero cederlo a gennaio. La cifra richiesta è per questo motivo molto alta ma i giallorossi puntano molto sulla volontà del giocatore di cambiare aria subito.

Nuovo obiettivo

Come riporta Sky Sport, anche Tajon Buchanan è entrato nel mirino della Roma. Il giocatore dell’Inter, classe 1999, non ha trovato molto spazio nella squadra nerazzurra, accumulando soltanto cinque presenze in questa stagione. La sua mancata presenza in campo è in gran parte attribuita a un brutto infortunio subito nel luglio del 2024, che lo ha visto fuori dai giochi per tre mesi. Nonostante ciò, le sue caratteristiche tecniche e la sua duttilità – potendo ricoprire diversi ruoli sia in difesa che in centrocampo – lo rendono un giocatore interessante per i giallorossi.

Ostacoli e negoziazioni

La Roma, come nel caso riguardante Frattesi, si sta scontrando con le resistenze dell’Inter. I nerazzurri, al momento, non sembrano inclini a lasciar partire il giocatore con la formula del prestito, opzione preferita dalla società capitolina. Per Buchanan, quindi, potrebbe aprirsi una trattativa più complessa di quanto previsto, richiedendo alla Roma di formulare un’offerta che soddisfi le richieste dell’Inter.

