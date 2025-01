Inter decimata in vista del Venezia: Inzaghi prepara una mossa a sorpresa

I nerazzurri si avvicinano al primo impegno in campionato del 2025 alle prese con diversi infortuni.

Nell’imminenza del prossimo incontro calcistico, l’Inter si prepara per la trasferta a Venezia con una squadra fortemente rimaneggiata a causa di significative assenze.

Le defezioni, dovute principalmente a inconvenienti muscolari, stanno imponendo all’allenatore Simone Inzaghi di rivedere la formazione da impiegare in campo. Sky Sport rivela come l’Inter si sta preparando ad affrontare questa sfida.

Assenze

L’elenco degli infortunati è vasto e comprende giocatori quali Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Calhanoglu, Mkhitaryan e Correa, la maggior parte dei quali alle prese con problemi muscolari. Tali assenze obbligano Inzaghi a ripensare molti ruoli all’interno della squadra, cercando soluzioni alternative per mantenere alto il livello di competitività nerazzurro.

Turnover e scelte obbligate

Sulla fascia sinistra Carlos Augusto dovrebbe essere titolare con Dimarco pronto a partire dalla panchina. La fascia destra vedrà invece l’impiego di Dumfries visto che Darmian viene arretrato in difesa per sostituire l’infortunato Bisseck. La mezzala sinistra sarà Zielinski, con Asllani che prenderà il posto di Calhanoglu nel ruolo di regista.

Un nuovo attacco per i nerazzurri

Contrariamente a quanto si pensava, in attacco Mehdi Taremi è favorito su Marcus Thuram per affiancare Lautaro Martinez. Questa scelta sembra derivare dalle buone prestazioni dell’iraniano negli ultimi incontri, in particolare contro il Milan. Sebbene il francese sia nuovamente disponibile dopo la sua assenza nella finale di Supercoppa, Inzaghi sembra orientato a confermare la fiducia nell’iraniano.

La probabile

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro.

